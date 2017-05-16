'de kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.5.2017 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 07:55
Çanakkale'de kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamındaki operasyonda yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D. ile ikinci kaptanı Güney Afrika uyruklu R.W.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus uyruklu baş makinist V.L. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için bazı ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Mayıs'ta narkotik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda durdurulmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da destek verdiği operasyonda, gemi kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na götürülmüştü. Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz görünen konteynerde kolilerin arasına gizlenmiş 7 valizde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz