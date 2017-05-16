Çanakkale'de kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D. ile ikinci kaptanı Güney Afrika uyruklu R.W.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus uyruklu baş makinist V.L. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için bazı ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Mayıs'ta narkotik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda durdurulmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da destek verdiği operasyonda, gemi kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na götürülmüştü. Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz görünen konteynerde kolilerin arasına gizlenmiş 7 valizde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilmişti.