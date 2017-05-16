CHP’li belediyenin yatırım balonu

CHP'li Bakırköy Belediyesi, ilçede gerçekleştireceği 4 proje olan Tarık Akan Kültür Merkezi, Bakırköy Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası ile Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi için 26 Kasım 2016'da Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla bir temel atma töreni gerçekleştirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, projelerin önümüzdeki 50 yıl için Bakırköylüler'in ihtiyaçlarını karşılayacağını savunarak, tüm projelerin 9 ay ile 2 yıl içinde tamamlanacağını ileri sürdü. Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi hizmet binasının "24 ay gibi kısa bir sürede" tamamlanacağını iddia etmişti. Kerimoğlu'nun "2 yılda bitiririm" dediği projelerin aradan geçen 7 aya rağmen temeli bile kazılmadı. Projeler arasında yalnızca Cem Evi'nin yer tahsisi komisyona giderken, bunun dışında herhangi bir plan projenin olmadığı ve 2017 içinde ayrılan bir bütçenin de olmadığı belirlenmişti. Komisyona giden Cem Evi, projesine bile hala başlanmadı. Planların hayata geçirilmesine yönelik olarak dönüşüm, uygulama, altyapı gibi birbiriyle bağlantılı iş ve eylemlerin kurum, kuruluş ve diğer paydaşların, bütçe, zaman, insan kaynağı ve kurumsal kapasitelerinin belirlendiği ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, gerektiğinde ise idarelerce hazırlanan nazım imar planlarının Büyükşehir Meclis'inden onaylarının alınmadığı belirlenmişti. Yalnızca Cem Evi'nin yer tahsisi komisyondan geçmişti.



BAKIRKÖYLÜLER İSYANDA

Kerimoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, "İBB'de onaylanmayan, ihalesi bile yapılmayan projeleri 2 yılda bitirme sözü vermek doğru değil. Kentsel Dönüşüm Projesi'ne CHPli İBB meclis üyelerimiz de ret vermişti. Onaylanmayan bir şeyin temelini atıyorum demek, halka, ve genel başkanımıza saygısızlıktır" diyerek tepki gösterdiler.