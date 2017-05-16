'ın paylaşımına 'dan yanıt!

Giriş Tarihi: 16.5.2017 23:37 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 00:03
Trump'ın paylaşımına Erdoğan'dan yanıt!

ABD Başkanı , ile yaptığı ortak açıklamaya ilişkin 'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yine aynı şekilde Twitter'dan yanıt verdi

ABD Başkanı Donald , Recep Tayyip ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, sosyal paylaşım sitesi hesabından ortak açıklamaya ait videoyu paylaştı.

Trump paylaşımında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün Beyaz Saray'da karşılamak büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizin uzun süredir var olan ittifakımızı ve stratejik ortaklığımızı güçlendireceğine inanıyorum."

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Trump'ın paylaşımına Erdoğan'dan yanıt!
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