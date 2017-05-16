Edirne'de sıcak saatler: 3 SAT komandosu kaçarken...

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ operasyonları devam ediyor.

YUNAN'A SIĞINACAKLARDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarına yakalamam kararı bulunan 3 FETÖ'cü SAT komandosunun Yunanistan'a kaçış planı yaptığı belirlendi.

Düğmeye basan güvenlik güçleri, FETÖ şüphelisi 3 SAT komandosunu İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Edirne gişeler çıkışındaki arazi kısmında tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Firari 3 SAT komandosu yakalandı

Yakalanan 3 SAT komandosunun Üsteğmen A.Ç, Astsubay Başçavuş Y.Ö ve Astsubay Başçavuş M.Ö olduğu belirtildi. Şüphelilerin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan firari olarak arandıklarının anlaşıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

İŞTE İLK İFADELERİ

FETÖ yapılanması ile bağlantılarını kabul eden 3 SAT komandosunun verdikleri ifadelerinde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın 'Cumhurbaşkanı'nın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürüleceği ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı' şeklinde yapıldığını, ancak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olmasıyla, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktığı, fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü'ne yöneldiklerinin belirtti. 3 SAT komandosunun sorgusunun devam ettiği belirtildi.