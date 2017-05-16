Erdoğan ile birlikte ‘yeni atılım dönemi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek kongre ile AK Parti
'nin yeniden genel başkanı olacak. Yeni sistem 2019'da yürürlüğe gireceği için o zamana kadar Başbakanlık makamı devam edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde bu ara dönemle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım için AK Parti Genel Merkezi'nin 8'inci katında iki ayrı makam odası hazırlandı. Erdoğan, parti çalışmalarını Genel Merkez'de, hükümet çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Erdoğan'ın yeniden Ak Parti Genel Başkanı olmasıyla birlikte yeni dönem başlayacak. Bu yeni dönemin adı "yeni atılım dönemi" olacak. Bu dönemin şifreleri ise "demokrasi, değişim, reform" olarak belirlendi. Bu dönemde demokrasi alanında önemli düzenlemeler yapılacak, Türkiye'de büyük değişim yaşanacak, birçok reform hayata geçirilecek.