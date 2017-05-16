Eski bakanın ağabeyi, kiracısı tarafından öldürüldü

Giriş Tarihi: 16.5.2017 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 11:05
Eski bakanın ağabeyi, kiracısı tarafından öldürüldü

’in Tarsus ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada, ev sahibi bıçakla öldürüldü. Ev sahibinin, eski Ulaştırma Bakanı ’ün ağabeyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde ikamet eden kiracı Nurettin K. (49) ile eski Ulaştırma Bakanı 'ün ağabeyi ev sahibi (66) arasında tartışma çıktı.

Mutfakta devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin K., Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Öksüz, 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Öksüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden Nurettin K.'nin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çalışma yapıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eski bakanın ağabeyi, kiracısı tarafından öldürüldü
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