Eski bakanın ağabeyi, kiracısı tarafından öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde ikamet eden kiracı Nurettin K. (49) ile eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi ev sahibi Abdulvahit Öksüz (66) arasında tartışma çıktı.



Mutfakta devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin K., Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Öksüz, 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Öksüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden Nurettin K.'nin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çalışma yapıyor.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



