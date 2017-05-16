Gazetede örgüt propagandası davalarında karar

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan gazeteci Murat Çelikkan'a 1 yıl 6 ay, akademisyen Beyza Üstün'e ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Üstün'ün aldığı ceza hükmünün açıklanması, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakıldı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla yapılan duruşmalardan ilkine tutuksuz sanık Murat Çelikkan katıldı.

Sanık Çelikkan, hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu. Avukatı Özcan Kılıç, müvekkilinin bir günlüğüne kendi rızasıyla gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığını belirterek, bir günlüğüne genel yayın yönetmenliği yapan birçok kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Sanık avukatı Emel Ataktürk ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin basın özgürlüğüyle ilgili kararlarına dayalı bir savunma yaparak müvekkilinin beraatini talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çelikkan'ın, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmadaki davranışlarını ve yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmasını göz önünde bulundurarak cezada indirime gitmeyen heyet, sanığın cezasının ertelenmesi halinde ileride bir daha suç işlemeyeceği yolunda tam bir vicdani kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasını da geri bırakmadı.

- Beyza Üstün'ün ceza hükmünün açıklanması geri bırakıldı

Mahkemenin aynı suçlamaya ilişkin diğer dosyasında sanık olan Beyza Üstün de davanın dördüncü duruşmasına avukatıyla katıldı.

Savunma yapan Üstün, "Ben araştırmacıyım. Demokratik ortamda herkesin eşit haklara sahip olmasını esas aldım ve bunu savunuyorum. Eleştiren basın organlarına yapılan baskıyı kabul etmiyorum. Özgür Gündem üzerindeki baskıyı eleştirmek için pek çok arkadaşımla birlikte bir gün dayanışma gösterdim. Buradaki amacımız, demokratik toplumun vazgeçilmezi olan halkın haber alma ve basın özgürlüğünü savunmaktı." ifadelerini kullandı.

Üstün, beraatini talep etti.

Beyza Üstün'ün avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da davanın siyasi olduğunu iddia ederek, basın özgürlüğüne ilişkin örnek kararların ekli olduğu yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Üstün'ün, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sabıkasız olması ve duruşmadaki iyi halini göz önüne alan heyet, cezada 1/6 oranında indirime giderek sanık Üstün'ün cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü.

Heyet, bu ceza hükmünün açıklanmasını da sanığın daha önce başka bir suçtan mahkum olmaması ve yargılamadaki davranışının bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturması nedenleriyle 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.