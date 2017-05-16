Hakimlik sorularını veren BTK uzmanı ByLock'çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla 136 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden eski askeri hakim Veysel Uçar'a, 2014 yılı Askeri Hakimlik Sınavı sorularını verdiği belirtilen eski BTK çalışanı Hüseyin Gökhan Aydoğdu'nun "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Aydoğdu'nun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan raporla, FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) 2013'te idari uzman olarak göreve başladığı belirtilen Aydoğdu'nun 20 Temmuz 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile BTK'dan ihraç edildiği de yer aldı.

Aydoğdu'nun 2014 Askeri· Haki·m Adaylığı Sınav sorularını şüphelilerden eski askeri hakim Veysel Uçar'a verdiği kaydedilen iddianamede, Uçar'ın da sözde ''Yurtta Sulh Konseyi'' tarafından oluşturulan ''Sıkıyo¨netim Mahkemeleri Go¨revlendirme Listesi''nde Adana Sıkıyo¨netim Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi olarak go¨revlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, Aydoğdu'nun Yargıtayda memur olarak görev yapan eşinin de KHK ile ihraç edildiği aktarıldı.

Aydoğdu'nun, şüpheliler Veysel Uçar ve Aydın Keleş'in emniyette aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmediği belirtilen iddianamede, Aydoğdu'nun, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.