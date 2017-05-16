Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda, 16 Mayıs 2017 günü Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde en az 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.