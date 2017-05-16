İşte Fuat Avni’nin ihanet albümü

Fetullahçı ihanet şebekesinin Fuat Avni isimli Twitter hesabını kullanan firari Said Sefa'nın fotoğraf albümü ortaya çıkarıldı. Albümde "FETÖ ile ne işim olur?" diyen Atilla Taş'tan Ekrem Dumanlı'ya bir çok isim var. İşte ayrıntılar
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt tabanını yönlendirmek için kullanılan Fuat Avni isimli Twitter hesabını kullanan firari Said Sefa'nın fotoğraf albümüne ulaşıldı. Albümde, Said Sefa'nın Ahmet Altan, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı ve Atilla Taş gibi örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimlerle çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflarda Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış da bulunuyor. Karelerden birinde Said Sefa'yla birlikte olan Atilla Taş, skandal bir kararla tahliye edildikten sonra yeniden cezaevine konulmuştu. Fuat Avni'nin albümünde soyadını 'Gülen' olarak değiştirip örgüt elebaşısı için 'canımı veririm' diyen basketbolcu Enes Kanter de yer alıyor. Kanter'in Said Sefa'nın ofisini ziyaret etmesi dikkat çekiyor. Ahmet Altan ile Said Sefa'nın baş başa yaptıkları bir görüşmenin fotoğrafı da başsavcılığın ele geçirdiği albümde yer alıyor. Firari Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Enes Kanter
Said Sefa ve Ahmet Altan başbaşa...
Atilla Taş, Said Sefa ile çiğ köfte partisinde....
Atilla Taş - Mehmet Kamış - Said Sefa - Ekrem Dumanlı