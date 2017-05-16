İzmir'de görülmemiş su çilesi

İzmir'de, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı hattındaki 2,2 metrelik dev boruda arıza meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de 100 kilometrelik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezinden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajına aktarıldı.