'de görülmemiş çilesi

İHA

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Giriş Tarihi: 16.5.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 17:11
İzmir'de görülmemiş su çilesi

’de, şehrin içme yunu karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki taşıma borularının arızalanmasıyla 3 büyük ilçede saatlerdir su kesintisi yaşanırken, vatandaşlar ellerinde damacanalarla evlerine su taşıdı.

'de, kentin içme yu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı hattındaki 2,2 metrelik dev boruda arıza meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de 100 kilometrelik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezinden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajına aktarıldı.

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İzmir'de görülmemiş su çilesi
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