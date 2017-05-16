Kahramanmaraş’ı 3’e bölüp 25 milyon himmet toplamışlar

FETÖ'nün Kahramanmaraş il imamıyla birlikte görev yapan ve 22 yıl hapsi istenen örgüt üyesinin itirafları sonucu örgütün kentteki para trafiği deşifre oldu. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve FETÖ soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün il imamı ile birlikte görev yapan ve itirafçı olan Mehmet Ç.'nin anlattıklarını rapor haline getirdi. Raporda, örgüt üyeliğinden tutuklu olan itirafçı Mehmet Ç.'nin 7 yıl önce Afşin'de yüksekokulda iken örgütle tanıştığı ve daha sonra Zaman gazetesinin dağıtımını yaptığı belirtiliyor. Raporda Mehmet Ç.'nin "2012'de Gülen'in talimatıyla K.Maraş 7 bölgeye ayrılmış ve her bölgeye il imamına bağlı bölge imamı ataması yapılmıştı. Ancak 17/25 Aralık sonrası örgütten kopmalar yaşandı ve maddi destek azaldı. K.Maraş'tan ABD'ye giden paralar o dönemde yüzde 40 azaldı. Bu durum üzerine sorumlular 'Gülen'in emriyle 7 bölge sisteminden vazgeçip 3 eyalet sistemine geçiyoruz' dediler. Bu eyaletlerin başına il imamı Yücel Yılmaz'a bağlı olarak Mehmet Ekinci, İbrahim Kalay ve Mustafa Boğar getirildi. Örgüt, ByLock, Kakao Talk ve Eagle üzerinden örgüt imamlarıyla irtibat sağlıyordu. Yücel Yılmaz deşifre olunca onu Malatya'ya gönderip, yerine Yakup kod adlı Paşa Kama'yı atadılar. Beni de il muhasibi yapıp, toplanan para havuzunun başına getirdiler. Darbe girişimine kadar muhasip olarak görev yaptım. İlde yılda ortalama 25 milyon lira para toplanıyordu. Paranın 5-6 milyonu öğrenci giderlerine harcanıyor, geri kalanı Gaziantep Bölge Başkanlığına götürülüyordu" şeklindeki ifadesi de yar aldı.