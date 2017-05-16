Konuşursan ölürsün

FETÖ'NÜN İTİRAFÇILARA TEHDİDİ SÖKMEDİ
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in itirafçılara yönelik hakaretlerine rağmen gizli tanık programına giren itirafçıların sayısı artıyor. Gizli tanıkların anlattıkları örgütün deşifre edilmesi çöküş sürecini hızlandırıyor. Konya'da FETÖ tarafından ölümle tehdit edilen akademisyen Cumhuriyet Savcılığı tarafından gizli tanık programına alındı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli bir akademisyen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak gizli tanık oldu. Tanık koruma programına alınan ve 'Şahin' kod adı verilen gizli tanık, ilkokul 2'nci sınıftan bu yana örgüt yapılanması içerisinde bulunduğunu belirterek, hain örgütün kendisini nasıl ölümle tehdit ettiğini anlattı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki asistanların abiliğini yapan FETÖ'cü araştırma görevlisi ile biri avukat 4 kişi tarafından ayrı ayrı tehdit edildiğini belirten gizli tanık, "Hukuk Fakültesi'ndeki asistanların abiliğini yapan Araştırma Görevlisi Mehmet Deniz, bir gün ansızın evime geldi. Diğer örgüt üyelerinin konuşmak istemediğini, benim ise bu kişilerin sürekli yaptığı haksızlıkları her ortamda dillendirip eleştirdiğimi belirterek bana güvenmediklerini söyledi. Konuşmam durumunda bu kişilerin ortak bir şekilde aleyhime şikayetlerde bulunacağı ve gerekirse hayati anlamda sıkıntılar yaşayacağım tehdidinde bulundu" dedi.
O HAİNE 16 YIL HAPİS İSTENDİ
İlkokul, lise, üniversite ve akademisyenlik hayatı boyunca örgütün yaptığı hainlikleri bir bir ifşa eden gizli tanık, örgütün polis kolejine yerleştirdiği üyelerinin kaldığı Antalya
'daki lüks villanın adresini verdi. Gülen'in CD'lerinin izlettirildiğini anlatan tanık, "Hukuk fakültesindeki profesörler örgüt evinde sohbetler yapıyordu. Avukatların imamı olan Abidin Gürsoy da eve gelerek örgütü övüyordu" dedi. Maaşından yüzde 10 himmet istendiğini, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısının koptuğunu belirten gizli tanığın ifadelerinin ardından hukuk fakültesindeki örgüt yapılanmasının büyük bir kısmı deşifre oldu. Gizli tanığı tehdit eden tutuklu araştırma görevlisi Mehmet Deniz hakkında terör örgütü üyeliğinden 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
FETO, SOHBETİNDE HEDEF GÖSTERDİ
Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen Türkiye'deki çözülmenin ardından paniğe kapıldı. Örgütün kullandığı 'herkul.org' adlı internet sitesinde yayımlanan videoda çaresizlik içinde olduğu görülen Feto, örgütün çöküşünü hızlandıran itirafçılara "Ey itiraf adı altında iftirada bulunan talihsizler. Altın olma varken posa durumuna düşenler. 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler" diyerek hakaretler yağdırdı.
SABAH, ÇÖZÜLMEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU
FETÖ'de
özellikle 16 Nisan referandumunun ardından çözülme giderek arttı. Konya'da gözaltına alınan örgütün 316 mahrem imamından 104'ü itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleriyle yurt içi ve yurtdışındaki yapılanma deşifre oldu. Gözaltına alınacak şüpheli sayısı bin 500'ü geçti. SABAH, örgütteki çözülmeyi 5 Mayıs'ta "FETÖ'de itirafçı imam erozyonu" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.