"BİZDE NE HASAN TAHSİN NE MUSTAFA KEMAL BİTER"

* Türk milletinin sinesinden nice kahraman çıkmıştır. Bundan sonrada çıkacaktır. Korkaklar hiçbir zaman başarı ve zaferin mimarı olamamışlardır. Bizde ne Hasan Tahsin ne de Mustafa Kemal biter. Nitekim onurumuzla yaşar vatan ve millet yolunda da onurumuzla ölmesini biliriz.

* Gazi Mustafa Kemal yalnızca hisleriyle değil aynı zamanda akıl, sabır, strateji, denge ve milli değerlerle hareket etmiş hedeflerine ulaşacağına inanmıştır. Azim ve irade sahibi bir askerdi. Tutsak alınmış Anadolu'yu haçlı bakiyelerinden temizledi, milli varlığı güvenceye aldı. Bu maksatla 98 yıl önce Samsun'a çıktı, Anadolu'ya taşınan bağımsızlık azmi Havza'da alevlendi Erzurum'dan yayıldı ve Sivas'ta tüm vatan sathında cevap buldu. Bu savaş haklı ve meşruydu. Ya İstiklal Ya ölüm seslenişi, gözleri kamaştıran inanmışlık ve Türk milletine adanmışlıkla gerçekleşmiştir. Köle olmamak için Samsun'dan Anadolu'ya ulaşıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

"TÜRK TARİHİNDEN KİRLİ ELİNİZİ ÇEKİN"

* Türk tarihinden kirli elinizi çekin, zehirli dilinizi kesin. 2. Abdülhamit ve Gazi Mustafa Kemal birbirini tamamlayan Türk tarihinin şerefli ve haysiyetli iki yüzüdür. Yalan ve iftira bumerang gibi mutlaka geri dönecektir.

* Milli ve manevi değerlerimizi imha etmek için maşa kullanmaya girişenler dün alamadıkları sonuçları bugün almaya çalışıyorlar. FETÖ'de, PKK'de bunu görebilirsiniz. Elbette 19 Mayıs'ı dikkate aldığımızda Türk gencine büyük sorumluluklar düştüğü çok açıktır. Türk gençliğinin dünün hatıralarına sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

"İÇERİDE FETÖ, PKK DIŞARIDA PYD, DEAŞ"

* Türkiyemizin haklı ve meşru beka mücadelesi sürmektedir. Sınır ötesinden kaynaklanan tehdit uzun süredir aman vermektedir. Terör örgütleri aldıkları küresel destek sayesinde çevremizde konuşlanmıştır. Bu yakın ve yalın gerçeği görmek ve buna göre pozisyon almak zorunluluktur. İçeride FETÖ ve PKK dışarıda PYD ve DEAŞ faaliyetlerine hız vermişlerdir. Hedefleri bilinmektedir.

"CHP'Lİ KURYELER CEZAEVİNDEN..."

* 16 Nisan halkoylamasından önce CHP ve HDP arasında başlayan yakınlaşma siyasi nikahla tescillenme meydandadır. CHP'li kuryeler cezaevindeki HDP'nin malum eşbaşkanından aldıkları mesajları taşıyarak milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. CHP yine mayınlı alanlarda dolaşıyor. HDP'ye fahri sözcülük yaptıkları ortadadır. Elbette milletimiz bunu iyi değerlendirecektir. Böyle bir partinin ismi şu işe bakınız ki Atatürk'ün kurduğu CHP'dir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ARKASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VARDIR"

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki görüşmenin virgül değil nokta olacağını söylemiştir. Erdoğan, muhatabıyla masaya oturacaktır. Buradan güçlü bir şekilde diyorum ki; Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin kudreti vardır. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimse Türkiye'yi küçümseme yanlışına düşmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanı arkasına milletinin dualarını alarak yola çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır. Şimdi sırayı PYD ve YPG'nin Türkiye'yi nasıl tehdit ettiğini anlatmak kalmıştır. Elbette Türkiye derme çatma bir ülke değildir. Türkiye, çadır devleti hiç değildir. Eğer ABD'yle ittifak, sırf PYD-YPG-PKK yüzünden ağır şekilde zedelenir, kopma noktasına gelirse, başımızın çaresine bakmamız kadar doğal ve doğru olan bir tercih olmayacaktır.

"YA DÜŞMANLIK YA DOSTLUK, ABD İÇİN BAŞKA ALTERNATİF KALMAMIŞTIR"

* Eğer ABD ile ittifak PYD/YPG/PKK yüzünden kopma noktasına gelirse, başımızın çaresine bakmaktan doğal bir yol olmayacaktır. 80 milyon tek yürek mücadele etmekten yorulmayacağız. ABD'nin önünde artık 2 yol vardır. Ya PKK ile ilişkilerini güçlendirecek ya da bundan dönüp Türkiye ile el sıkışacaktır. Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif kalmamıştır.