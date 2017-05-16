OHAL komisyon başkanı belli oldu

FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen 130 bini aşkın asker, polis, memur ve diğer kamu görevlisinin itirazlarını değerlendirecek OHAL Komisyonu'nun Başkan ve üyeleri belirlendi. OHAL Komisyonu Başkanlığı'na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndan da toplam 6 üye daha Başbakanın imzasıyla görevlerine başladılar.

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL Komisyonu Başkanı Menteş ve diğer üyeleri kabul etti. Komisyonun hızla toplanarak itirazları incelemeye başlaması talimatını verdi.

Selahattin Menteş kimdir?



OHAL Komisyon Başkanı,Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş kimdir?



3 Ekim 1970 tarihinde Malatya' da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı.



Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır'da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.



2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. Son olarak 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Selahattin Menteş 16 Mayıs 2017 tarihinde,15 Temmuz FETÖ Darbe girişimi sonrası kurulan OHAL Komisyon Başkanlığı'na getirilmiştir. Selahattin Menteş evli ve iki çocuk babasıdır.