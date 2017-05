PYD’ye desteğini çek FETÖ elebaşısını iade et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk kez bir araya gelecek. Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek görüşmede Erdoğan, ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPGPYD'ye ağır silah desteği verilmesi kararıyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini en üst düzeyde Trump'a iletecek. Erdoğan, PYD/YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK tarafından yönetildiği, militanların ortak olduğu, silah ve istihbarat paylaşımı yaptıklarını, her iki örgütün hedefinin de Türkiye olduğunu belgeleriyle ortaya koyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için geldiği Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarının ardından ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'a gitti.Göreve geldikten sonra Erdoğan ile üç telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, Erdoğan'ı, önemli konukların ağırlandığı Beyaz Saray'ın karşısındaki resmi konuk evi Blair House'ta ağırladı. Akşam saatlerinde Washington'a gelen Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Trump ile görüşecek. Yüz yüze ilk görüşmede iki ülkenin gündemindeki konular ele alınacak.Erdoğan, Trump'a terör örgütü PYD/ YPG'ye verilen Amerikan silahlarının doğu ve güneydoğuda terör örgütü PKK tarafından Mehmetçiğe karşı kullanıldığını belgeleriyle gösterecek. Erdoğan, Suriye'de ABD tarafından desteklenen PKK'nın uzantısı PYD-YPG'ye silah yardımının durdurulmasını ve bu örgüt ile hareket edilmemesini gerekçeleriyle birlikte anlatacak. Erdoğan'ın anlatacağı PKK/PYD-YPG arasındaki ilişkiler şöyle:Hakkari Çukurca'da, Suriye'de PYD/YPG'ye verilen 23.5 milimetrelik Doçka silahı PKK mevzisinden çıkmıştı. 22 Ocak ve 14 Haziran 2016 tarihlerinde Hakkari'de, 09-21 Nisan ile 21 Mayıs 2016 tarihlerinde de Şırnak'ta Fransız-Alman ortak yapımı olan MİLAN füzeleriyle Türk askerine saldırı yapılmıştı. Ankara bu olay sonrasında bir rapor hazırlayarak, ABD'nin eski Savunma Bakanı Asthon Carter'a "PYD'ye verdiğiniz silahlar, Türkiye içine sokularak PKK tarafından bize karşı kullanılıyor" uyarısı yapılmıştı. Erdoğan Trump'a silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığını gösteren kanıtları gösterecek.Trump'a terör örgütü PKK'nın tepe isimlerinin aynı zamanda PYD/YPG'yi de yönettiği, PKK militanlarının aynı zamanda PYD saflarında eylem yaptığını ispat eden belgeler verilecek. Karaçok Dağı'na yapılan hava harekatı sonrasında ABD'li komutana eşlik eden Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PYD'nin kadın teröristlerinin elebaşı Merve Melisa kod adlı Fatma Demir daha önce PKK'da terör eylemlerine karışan çok sayıdaki isimden sadece ikisi.PYD/YPG'nin örgütsel yapısı, işleyişi, tüzüğündeki hedefler de PKK terör örgütüyle tıpa tıp aynı. Her iki örgüt de tüzüğünde terörist başı Abdullah Öcalan'ı "önder" kabul ediyor. PYD'nin de Öcalan'ın talimatıyla kurulduğu belgeler arasında olacak. PYD-YPG'li militanların da Öcalan'ın kitabı üzerine yemin ettiği, ayrıca Kobani'de PKK'nın ilk elebaşlarından Masum Korkmaz'ın heykelinin dikildiğine ilişkin fotoğraflar da gösterilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle bir başka terör örgütünün desteklenmesinin yanlış olduğu mesajını vermesi bekleniyor.Erdoğan, ABD yönetiminin PYD-YPG terör örgütlerine ağır silah desteği verme kararıyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini ve endişelerini en üst düzeyde iletecek. Türkiye'nin DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkelerden biri olduğunu belirtecek olan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bunun bir ispatı olduğunu belirtecek. Erdoğan'ın NATO müttefikliği ve iki ülke arasındaki stratejik model ortaklığa vurgu yapacağı görüşmede, Rakka Operasyonu da ele alınacak.İki lider çatışmasızlık bölgeleriyle yeni bir aşamaya gelen Suriye sorunu ve bu sorunun çözümündeki siyasi diyalog sürecini de değerlendirecek. Ayrıca, Irak'taki son gelişmeleri de masaya yatıracak.Görüşmenin diğer önemli gündem başlığını ise ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusu oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ ile ilgili çok sayıda belgenin ABD makamlarına sunulduğunu hatırlatacak olan Erdoğan, Gülen'in iadesi sürecinde bazı idari yaptırımların uygulanmasını isteyecek. Erdoğan ve Trump ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de görüşecek. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması yönünde atılacak adımlar görüşmede ele alınacak.Çin'in başkenti Pekin'de yapılan Yol ve Kuşak Forumu'nun ikinci gününde liderler Yanqi Gölü Adası'ndaki toplantı merkezinde bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayarak el sıkıştı. Erdoğan, oturumun birinci kısmında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Yeni İpek Yolu güzergahındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini arttırması gerektiğine vurgu yapıldı. Liderler birlikte fotoğraf çektirdikten sonra çalışma yemeğine de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere, özel uçak "CAN" ile dün TSİ 09.25'te Pekin'den Washington'a hareket etti. Andrews Hava Üssü'ne 23.50'de ulaşan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik ediyor. Beyaz Saray'daki Erdoğan- Trump görüşmesinin bugün TSİ 19.40'ta başlaması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün baş başa ve heyetlararası gerçekleştirilecek görüşmeler dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Washington Post gazetesindeki editöryal yazıda "Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda artan fikir ayrılıkları nedeniyle Erdoğan'la görüşme ABD Başkanı'nın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme olacak. Trump, Erdoğan'a karşı dengeli bir tutum izlemeli" denildi. İngiliz Financial Times gazetesinde, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile Trump'ın Washington'daki buluşması siyaset sahnesinin merkezinde olacak" ifadeleri yer alırken NB C News Trump'ın YPG 'yi silahlandırma kararı nedeniyle Erdoğan ile görüşmenin zorlu" geçeceği yorumu yapıldı.