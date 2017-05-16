: Antalya'da maden ocağında göçük: 2 madenci mahsur kaldı

AA

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Giriş Tarihi: 16.5.2017 21:39 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 21:45
Son dakika: Antalya'da maden ocağında göçük: 2 madenci mahsur kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı. Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı.

Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi.

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Son dakika: Antalya'da maden ocağında göçük: 2 madenci mahsur kaldı
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