: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Trump görüşmesi' için açıklama geldi!

AA

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Giriş Tarihi: 16.5.2017 23:45 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 23:55
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Trump görüşmesi' için açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsattı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır." diye konuştu.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Trump görüşmesi' için açıklama geldi!
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