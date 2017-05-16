Trump-Erdoğan görüşmesine dakikalar kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Stratejik müttefiksek ittifakla karar alırız" sözleriyle Çin'den mesaj yolladığı Trump'a PYD'ye ABD desteği, DEAŞ'a Rakka operasyonu ve FETÖ elebaşısının iadesini soracak.

TÜRKİYE'NİN İKİ TALEBİNİ NET BİR ŞE KİLDE MASAYA KOYACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk kez bir araya gelecek. Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek görüşmede Erdoğan, ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPGPYD'ye ağır silah desteği verilmesi kararıyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini en üst düzeyde Trump'a iletecek. Erdoğan, PYD/YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK tarafından yönetildiği, militanların ortak olduğu, silah ve istihbarat paylaşımı yaptıklarını, her iki örgütün hedefinin de Türkiye olduğunu belgeleriyle ortaya koyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için geldiği Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarının ardından ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'a gitti.

ABD'de Erdoğan sevgisi



ÜÇ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Göreve geldikten sonra Erdoğan ile üç telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, Erdoğan'ı, önemli konukların ağırlandığı Beyaz Saray'ın karşısındaki resmi konuk evi Blair House'ta ağırladı. Akşam saatlerinde Washington'a gelen Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Trump ile görüşecek. Yüz yüze ilk görüşmede iki ülkenin gündemindeki konular ele alınacak.

ABD'de Erdoğan sevgisi

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

BD Başkanı Donald Trump'ın çok ülkeli ticaret anlaşmaları yerine ikili ortaklıkları tercih etmesi, ABD-Türkiye ekonomik ilişkileri için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ikili görüşmede ekonomik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Tarihi ziyaret!

Trump'ın başkanlık koltuğunu devralır almaz Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilmesi ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na (TTIP) uzak durması, ABD'nin ticarette yeni bir yaklaşım sergileyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Çok uluslu ticaret anlaşmalarının Amerikalı şirketlere yeterli avantaj sağlamadığını düşünen yeni ekonomi yönetimi, bu tür anlaşmalar yerine ikili ticaret ortaklıklarına ağırlık vereceğini açıklamıştı.

Yeni ABD yönetiminin, Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen dahil edilmediği TTIP yerine ikili mutabakatları tercih etmesi, ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem açılması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.