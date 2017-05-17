5 eski maliye müfettişi 'ByLock'tan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun ve Ordu ilinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Maliye müfettişi olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden daha önce açığa alınıp ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları ileri sürülen M.G. ve S.K. Samsun merkezde, B.B. Samsun'un Terme ilçesinde, B.E. adlı kadın ile İ.B. ise Ordu'da yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.