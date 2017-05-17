Adım adım özgür Suriye

Türkiye ve ÖSO'nun gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası Halep kuzeyinde güvenliği sağlanan Cerablus, Çobanbey, Azez ve El Bab'da güvenlik, adalet ve sosyal yapı yeniden şekilleniyor.Sivilleşme sürecinin ilk adımında okul ve hastanelerin açılmasının ardından Azez-Bab-Cerablus üçgeninde asayiş sistemi kuruldu. Bu bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitilen Özgür Suriye Polisi ve Özgür Suriye Komandoları göreve başladı. Kolluk kuvvetlerinin asayişi sağlamansının ardından DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde adalet sistemi kuruldu. Adalet Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından ilk etapta yaklaşık 40 Suriyeli hukukçu, Fırat Kalkanı bölgesindeki adliyelerde göreve başladı. Hakim ve savcıların yanı sıra bu bölgelerde noterler de göreve başladı. Sivilleşme sürecinin diğer adımında ise Cerablus, Çobanbey, Azez ve El Bab'da yerel meclisler kuruldu. Türkiye ile eşgüdümlü çalışan bu meclisler kentleri normal yaşama döndürmek için mesaiye başladı. DEAŞ'tan temizlenen bölgelere çok yakında itfaiye teşkilatı da kurulacak.Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için şimdilik 2 bini El Bab'da, bini Azez'de, 500'ü Çobanbey'de 300'ü de Cerablus'ta olmak üzere toplam 3 bin 800 polis görev yapıyor. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan polislerin sayısının 8 bine çıkarılması hedefleniyor. Azez- Cerablus-El Bab üçgeninde Özgür Suriye Polisi'nin yanı sıra Özgür Suriye Komandoları da güvenliği sağlamak için görev yapıyor. Türk Özel Kuvvetler mensupları tarafından eğitilen komandolar polisin yetersiz kaldığı olaylara müdahale ediyor. Göreve başlayan polis ve komandoların eğitimi sürekli devam ediyor. Polisler tam anlamıyla çalışmaya başladığında kentteki silahlı ÖSO güçleri de üslerine veya cephe hattına çekilecek. Kentlerin kontrolü yakında tamamen polis teşkilatında olacak. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlamak için mobese sistemi de kuruluyor. Şehirlerin dört bir tarafına takılan kameralardan gelen görüntüler polis karakolundan takip ediliyor. Şüpheli durumlardaki olaylara ise hemen müdahale ediliyor.Polislerin göreve başlamasıyla birlikte güvenliğin yavaş yavaş sağlanmaya başladığını dile getiren Çobanbey Polis Amiri Binbaşı Firas Şehy Muhammet, daha iyi çalışabilmek için Fırat Kalkanı'na katılan grupların cephe hattına çekilmesi gerektiğini söyledi. Muhammet, "Biz şehirlerin giriş ve çıkışlarında kurduğumuz kontrol noktalarında, kavga, hırsızlık ve her türlü asayiş olayında görev yapıyoruz. Yakaladığımız kişileri sorgularını yaptıktan sonra duruma göre adliyeye sevk ediyoruz. Bunun dışında terör örgütü DEAŞ ve PYD bağlantılı kişileri tespit edip işlem başlatıyoruz. Günde 20-25 olaya ayda ise ortalama 600 olaya müdahale ediyoruz" diye konuştu.