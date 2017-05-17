Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve ABD
Başkanı Donald Trump
, ilk yüz yüze görüşmeyi dün Beyaz Saray
'da gerçekleştirdi. Oval Ofis'te basın mensuplarına poz veren iki liderin samimi tavırları dikkat çekti. Trump, bu sırada, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bunu daha da iyi hale getirmek istiyoruz" dedi. Türk-ABD ilişkilerini ilgilendiren konularda zor ve uzun müzakereler yapacaklarını belirten Trump, Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 20 dakika süren baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump, Roosevelt Salonu'nda ortak açıklama yaptı. Trump'a "değerli dostum" diye hitap eden Erdoğan, şöyle dedi:
KÖKLÜ İLİŞKİLER:
Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle de iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır.
DAYANIŞMAMIZI ARTIRACAĞIZ:
Esasen Amerika ile BM, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırma kararındayız.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE AYRIM YOK:
DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Özellikle YPG/ PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir.
İKİ MÜTTEFİKİN İŞBİRLİĞİ KAFİ:
Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kafidir.
UMUTLARIMIZ BOŞA ÇIKMAYACAK:
Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların geleceğini ümit ediyoruz.
BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ:
Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye-ABD işbirliği çok önemlidir. Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin inanıyorum ki kararlılığı içindeyiz.
TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ:
Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Başkan'a nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum, kendilerini de en yakın zamanda ailesiyle birlikte ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray ziyareti sırasında şeref defterini imzaladı.
FETÖ VE YPG/PYD
Erdoğan ve Trump daha sonra ise heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan, Suriye'de YPG/ PYD terör örgütüne verilen silah desteğiyle ilgili endişeleri en üst düzeyde illetti. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentileri de açıkça ifade etti. Erdoğan, FETÖ elebaşısı Gülen'in iade süreciyle ilgili adım atılmasını istedi. Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.
BEYAZ SARAY'DA SAMİMİ KARŞILAMA
ABD
Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da resmi törenle karşıladı. İki lider Türk ve ABD bayraklarının olduğu girişte tokalaştı. Erdoğan daha sonra Beyaz Saray Şeref Defteri'ni imzaladı. Erdoğan ve Trump'ın baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri de bir araya geldi.