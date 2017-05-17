Trump'ın paylaşımına Erdoğan'dan yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ortak açıklamaya ait videoyu paylaştı.

Trump paylaşımında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün Beyaz Saray'da karşılamak büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizin uzun süredir var olan ittifakımızı ve stratejik ortaklığımızı güçlendireceğine inanıyorum."