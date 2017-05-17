Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.



Trump ilk açıklamasında Erdoğan'a övgü dolu sözler sarfetti.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasında, "Erdoğan ile uzun ve zorlu bir görüşmemiz olacak. Türkiye ile başarılı ve güçlü ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Güçlü ve somut bir görüşme yapacağız. Erdoğan'ı ağırlamak benim için büyük onur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından 'Seni ağırlamak büyük onurdu' paylaşımında bulundu.