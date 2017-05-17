'de kaçan o öldürüldü

AA

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Giriş Tarihi: 17.5.2017 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 10:53
Hakkari'de kaçan o terörist öldürüldü

'de terör örgütü PKK'ya yönelik da bir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu'na bir kilometre uzaklıktaki Erziki Köprüsü'ne 15 Mayıs'ta el yapımı patlayıcı döşerken, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir in etkisiz hale geldiği olayda kaçan yaralı teröristin yakalanması için başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Ördekli, Kaymaklı ve Akbulut köyleri kırsalında gece yaşanan çatışmanın ardından bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, yanında M-16 silah bulunan bir teröristin cesedine ulaştı.

Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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Hakkari'de kaçan o terörist öldürüldü
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