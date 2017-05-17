İnönü: Sarıgül bana istifa mektubu yazdırdı

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu sanık Emir Sarıgül duruşmaya gelmedi. Müştekiler Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Mahbube Nazlı İnönü duruşmada hazır bulundu. Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ü duruşmada avukatları temsil etti.

BİR OTELDE BULUŞTUK

Duruşmada ifade veren Hayri İnönü şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben daha önce Şişli Belediyesi'nde meclis üyesiydim. Daha Sonra belediye başkanı seçildim. Seçildikten sonra belediyede bazı değişiklikler yaptım. Bu değişiklikler üzerine Mustafa Sarıgül ile sorunlar yaşamaya başladım. Ankara'da Tuncay Ceylan ve Tamer Saka ile yemek yerken, Tuncay Ceylan'a telefon geldi. Telefondaki Mustafa Sarıgül benimle görüşmek istemiş. Telefonu aldım Mustafa Sarıgül ile görüştüm. Konuşmamızda hakaret etti.

'Politika hayatımı mahvetirmem' şeklinde sözler söyledi. Telefon görüşmesini sonlandırdım. Daha sonra CHP'nin o dönem ki milletvekili Aydın Ayaydın bulunduğumuz yere geldi. Yaşanan sorunların çözümüne dair bir görüşme yapılmasının faydalı olacağı konuşuldu. Ertesi Gün Emir Sarıgül beni arayarak araba göndereceğini ve görüşme yerini söyledi. Gelen araçla Mustafa Sarıgül'ün Ankara'daki evini gittik. Bu evde Sarıgül Amerika'daki çocuklarımı kastederek, çocuklar için Amerika'ya iki adam gönderdiğini, hatırladığım kadarıyla 800 bin Dolar civarında rakamdan bahsederek, masrafa neden olduğunu söyledi. Çocuklarım söz konusu olduğundan Amerika'ya çocuklarımın yanına gittim. Amerika'da bulunduğum sırada Sarıgül telefonla aradı görüşmek istedi. Amerika'da bir otelde buluştuk. Görüşmemizde, bu işin böyle gitmeyeceğini istifa etmem gerektiğini söyledi. Buradaki görüşmede açıkça tehdit içeren sözler söylediğini hatırlamıyorum. Daha önceki tehditleri çocuklarımı takibi ve 'Nazlı'yı aldıracağım' şeklinde Ankara'da söylediği sözler nedeniyle tehdit edilmiştim" dedi.

İSTİFA MEKTUBU YAZMAMI İSTEDİ

Mustafa Sarıgül'ün kendisine istifa mektubu yazmasını söylediğini belirten İnönü, "Biri belediyeye diğeri kaymakamlığa iki adet dilekçe yazdım. Dilekçelerin resimlerini çektim. Daha sonra Amerika'da kaldığım eve döndüm. Şişli Kaymakamı'nı arayarak dilekçenin içeriğinden bahsetmeden, benimle ilgili dilekçe gelirse işlem yapmamasını söyledim. Kaymakam Bey 'İstifa dilekçesi mi?' diye sorunca cevap vermedim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Olaylar savcılığa intikal etmeden bir gazetede çıkınca partimle görüşmelerim oldu. Partiden İhsan Özkes'e olan biteni anlattım. Aydın Ayaydın ile görüştüm. Amerika'daki olaylara ilişkin görüşmem olmadı. Aydın Ayaydın ile ilgili görüşmem Ankara'daki yemekte yaşanan telefon görüşmesini ile ilgili konuştum. O akşam yemekte Mustafa Sarıgül 'Belediyedeki kadınları gönderip Nazlı Hanımı aldıracağım' şeklinde söz söyledi. Bunun üzerine eşimi arayarak annesinde kalmasını söyledim. O gün annesinde kaldı. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

CEP TELEFONUMA MESAJ ATTI

Duruşmada ifade veren Nazlı İnönü ise, "Mustafa Sarıgül cep telefonuma 'Benim çocuklarım mutsuz, uyumadılar. Sizinkiler mutlu olsun hocam' şeklinde mesaj attı. Eşimle sanıklar arasında yaşananlara ilişkin doğrudan bilgim yok. Eşimin bana anlattıkları kadarıyla ifade vermiştim. Mesajda 'Hocam' kelimesi uzatılarak yazıldığı için tehdit olarak algılamıştım. Emir Sarıgül'ün bana yönelik herhangi bir telefon araması ya da sözü olmadı. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Duruşma, aralarında eski CHP Milletvekilleri Aydın Ayaydın ve İhsan Özkes, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan, CHP Genel Baykan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesi ve sanıkların duruşmada hazır bulunmaları için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME...

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün, 'Birden fazla kişiyle tehdit' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, Emir Sarıgül hakkında ise 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.