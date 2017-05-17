merkezli 16 ilde lere operasyonu!

DHA

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Giriş Tarihi: 17.5.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 17:40
İstanbul merkezli 16 ilde polislere ByLock operasyonu!

merkezli 16 ilde ihraç edilen lere yönelik operasyon başlatıldı. 137 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 93 eski polis gözaltına alındı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen ya da açıkta olan 137 in adının bulunduğu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 93 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan polislerin örgütün şifreli mesajlaşma programı '' kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul merkezli 16 ilde polislere ByLock operasyonu!
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