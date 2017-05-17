“İzmir marşına küfür etmedim. İncittiysem özür dilerim.”

İŞTE OYUNCU EBUBEKİR ÖZTÜRK'ÜN TEPKİ TOPLAYAN VİDEO HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

ÜLKEME, MİLLETİME VE BAYRAĞIMA BAĞLIYIM

Bazı sosyal medya mecralarında müvekkil Ebubekir Öztürk hakkında kaynağı belli olmayan bir video yayımlanmıştır. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tamamen maksatlı olarak servis edilen bu görüntülerle toplumumuzda infial oluşması hedeflenmiştir. Ülkesine, milletine ve bayrağına bağlı müvekkilim, bazı mihraklarca hedef tahtasına konulmaya çalışılmış, adeta hakkında linç kampanyası başlatılmıştır.

DAKİKALARCA SÜREN VİDEONUN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Dakikalarca süren bir görüntünün sadece bir kısmını seçerek, kırpılmış ifadelere anlam yüklemeye çalışanların kimler olduğu yakın tarihimizde de birçok sefer görülmüştür.

Yayın tarihinden aylar önce kaydedilen görüntülerin servis edildiği süreçte yer alan tartışmalar da göz önüne alındığında ''maksatlı'' bu davranışın asıl amacı da çok daha iyi şekilde anlaşılacaktır.

İZMİR MARŞI'NA ASLA KÜFÜR ETMEDİM

Belirtmek gerekir ki, aslen Kafkas göçmeni olan müvekkilimin, Kafkas marşı olan bir marşa veya toplumumuzun milli değerlerine yönelik herhangi bir söylemi mevcut değildir .''Ebubekir Öztürk İzmir marşına küfür etti'' şeklinde yer alan söylemler tamamen yalan olmakla birlikte bu söylem müvekkilimi hedef alan iftira ve linç kampanyasının ürünüdür.

İNCİTMİŞ OLDUĞUM SAMİMİ VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM

Müvekkilimiz, sadece bir kısmı yayınlanmak suretiyle bağlamından koparılan ilgili görüntüler nedeniyle istemeden incitmiş olduğu samimi vatandaşlarımızdan özür dilemektedir.

Müvekkilimize iftira atarak suç işleyenler hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve takibinin de tarafımızca yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Ebubekir ÖZTÜRK

Vekili

Av. Fatih ERDÖL