O kazaya FBI usulü soruşturma

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun molozları aldığı noktadan, döküm noktasına kadar her anın canlandırıldığı tatbikatın tüm ayrıntıları kameralar tarafından kaydedildi. Canlandırma sırasında 98 model damperli bir kamyona, kazayı yapan kamyonun yükünü aldığı bölgeden 15 tonluk bir yükleme yapıldı.



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Şoförün görüş açısını gösterecek şekilde kameranın da yerleştirildiği kamyonun güzergah boyunca yapacağı hızı, manevra kabiliyeti, kazanın yaşandığı kavşağa girişi ve görüş açısı dahil tüm detaylar kayıt altına alındı. Kamyonun tahmini hızıyla kavşağa girdiğinde durma süresi ve firen izi, kavşak giriş ve çıkış noktası arasındaki zamanlama kaydedildi. Kazanın yaşanmaması durumunda kamyonun döküm noktasına varış süresi de kayıt altına alındı. Başsavcı Vekili Özüer de canlandırma sırasında, kamyonun şoför mahalline bindi, şoförün görüş açısı ve kamyonun güzergah boyunca tüm süreçleriyle ilgili daha net bilgi aldı. Kamyona yerleştirilen kameranın yanı sıra kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşaktaki tüm senaryolar birebir polis ekipleri tarafından kamera görüntüleri ve fotoğraflarla belgelendi. Canlandırma sırasında kayıtlara geçen tüm görüntüler ve bilgiler kriminal incelemeden de geçirilecek. Ayrıca, kamyon ve makam otomobili de motor, elektronik ve mekanik aksamı kriminal bir incelemeden geçiriliyor. Soruşturma kapsamında Başsavcı Alper'in hayatını kaybetmeden önce son iki hafta ve daha öncesi gittiği yerlerdeki bütün kamera kayıtları da toplanıyor, kamere kayıtları da tek tek detaylı şekilde inceleniyor.