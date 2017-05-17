Reina iddianamesi kabul edildi



Reina katliamı için 57 sanıklı iddianame tamamlandı. Katil Masharipov için 40 kez müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis, 52 sanık için de ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da, yılbaşı akşamı 39 kişiyi öldüren ve 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ üyesi 56 kişi hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli olanMasharipov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis istenmişti. İddianamedeki 3 numaralı sanık ise katilin eşi Zarina Nurullayeva'ydı.



Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan 149 sayfalık iddianamede, katliamda hayatını kaybeden ve yaralanan toplam 122 mağdur-müşteki yer almıştı. İddianamedeki şüpheliler arasında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, saldırganı evinde saklayan Ali Jameel Mohammed ve katliamın planlayıcılarından Eyyüp Korkusuz da yer almıştı. Ali Jameel Mohammed'in katliamın organizasyonunu gerçekleştiren ve Rakka'da bulunan DEAŞ emiri Ebu Cihad kod İslamAtabiev ile doğrudan irtibatlı olduğu ve katil Masharipov'un 3 Ocak gecesi Sefaköy'den Esenyurt'a intikalini gerçekleştiren kişi olduğu belirtilmişti. Diğer şüphelilerden Fransız vatandaşı Tene Traore'nin ise Masharipov'un yakalandığı evde bulunduğu kaydedilmişti.



İddianamede Reina katliamının, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylemlerinde sorumlu Ebu Cihad'ın istihşad (intihar) talimatı üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti. Saldırganın, 28 Aralık günü eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na giderek cep telefonu ile selfie çeker gibi keşif amaçlı görüntü çektiği anlatılmıştı. Taksim'deki önlem nedeniyle saldırganın yeniden yapılan keşif sonucu Reina'ya yöneldiği de belirtilmişti.



Katilin 31 Aralık günü mühimmat çantalarını Zeytinburnu'nda kameraların olmadığı bir yerde teslim aldığı, 1 Ocak 2017 günü saat 01.15 sıralarında da Reina'nın giriş kapısına yaklaşık 10 metre mesafede ticari taksiden indiği kaydedilmişti. Masharipov'un 3 adet flash bangi montunun yan ceplerine koyduğu, bantlanmış şekilde çift şarjör takılmış kalaşnikof tüfeğini namlusuna mermi sürülmüş şekilde harekete geçtiği kaydedilmişti.



İddianame, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın onayına sunuldu. Onay ardından iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sabah saatlerinde iddianameyi kabul etti. Yargılama başlayacak.