Tekirdağ’da ’den 17 asker tutuklandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 14:30
Tekirdağ’da FETÖ’den 17 asker tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan askerlerden 17'si daha tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nün 'daki yapılanmasına yönelik, Tekirdağ merkezli, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve KKTC'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve düzenlenen operasyonlarda 87 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma çerçevesinde işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 15'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce de 72 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklamalar ile birlikte tutuklu sayısı 89'a yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da FETÖ’den 17 asker tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz