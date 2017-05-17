Trump: DEAŞ ve PKK'ya karşı Türkiye'ye destek veriyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump: Terörle mücadelede Türkiye'yi destekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk halkı son yıllarda ve dönemde korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Biz bu saldırıların mağdurlarına taziyelerimizi ve Türk milletine desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye PKK, DEAŞ gibi terör gruplarıyla mücadelede destek veriyor ve terör gruplarına güvenli alan bırakmama konusunda güvence veriyoruz." dedi.

Trump, "Türkiye ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bunlar ilişkilerimizi iki ülkenin çıkarına olacak şekilde yeniden inşa edebileceğimiz alanlar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA SABIRSIZLANIYORUM"



Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortadoğu'da barışı ve güvenliği sağlamak, paylaştığımız tehlikelerle mücadele etmek ve tüm insanlarımız için haysiyetli bir gelecek yaratmak için birlikte çalışmaya sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.