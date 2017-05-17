Türkiye'nin en pahalı suyunu satan İzmir'de su krizi tepki çekmeye devam ediyor

Türkiye'nin en pahalı suyunu satan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suyu eski tankerle dağıttığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, suya yüzde 5 zam kararının ardından gelen üç günlük su kesintisini, "İZSU'nun acizliği" olarak nitelendirdi. Doğan, şöyle konuştu:

SAYIN KOCAOĞLU EVİNDE SUSUZ BİR HALDE GÜÇLÜKLE GÜNLERİNİ GEÇİREN İZMİRLİLER'İ HİÇ Mİ DÜŞÜNMEMEKTEDİR?

"Yaşanan bu krizle birlikte 30'uncu yılını kutlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün İzmir'i 30 yıl geriye götürdüğü gözlenmektedir. Bu çağda böyle hizmet anlayışı İzmirli hemşerilerimize de artık 'pes' dedirtmiştir. Tarihimizde tek başına suyu getirmeyi dönemin el aletleri ile başarabilen örnekler var iken, Büyükşehir Belediyesi hiç mi İzmir'e ve İzmirli hemşerilerine hizmet sevdalısı değildir?

Elindeki bu kadar teknolojik ekipmana rağmen insanları böylesine bir mağduriyete sürüklemektedir. Sayın Kocaoğlu evinde susuz bir halde güçlükle günlerini geçiren İzmirliler'i hiç mi düşünmemektedir? İZSU yaşattığı bu sıkıntıda yeterli kadar seferberlik gösterebilmiş midir? Ya da İZSU açıklamalarına konu olan bu sıkıntının temelindeki boru patlaklarına ilişkin neden hiçbir tedbiri önceden alamamıştır? İZSU bu kadar aciz bir konumda mıdır? İzmirliler evinde susuz iken Sayın Kocaoğlu evinde rahat uyuyabilmekte midir?

İzmir'de su krizi 3. gününde!

ORTAYA ÇIKAN BU ÇAĞDIŞI GÖRÜNTÜLER EGE'NİN İNCİSİ İZMİR'LE ASLA BAĞDAŞMAMAKTADIR

Tanker başında 2 şişe pet su doldurmak için birbirine düşürülen vatandaşın halinden İZSU memnuniyet mi duymaktadır? İZSU ise 2017 yılında hemşerilerimize tankerlerle su dağıtmaktadır. Giden tanker sayısı da yetersiz olduğu için vatandaş yüzlerce metre mesafeyi kat ederek eziyet çekmektedir. Dün başta Karabağlar olmak üzere, Gaziemir ve Konak'ta yaşanan çile ve uzun su kuyrukları İzmir'e yakışmamaktadır. Ortaya çıkan bu çağdışı görüntüler Türkiye'nin batıya açılan kapısı, Ege'nin incisi İzmir'le asla bağdaşmamaktadır.

"İZMİR'DE SUYA 6 AYDA BİR ZAM YAPILIYOR"

İzmir halkı tankerlerle su dağıtan, yazlık beldelere ve köylere vidanjörlerle hizmet ulaştıran, üstüne kaliteli bir hizmet üretmediği gibi Türkiye'nin en pahalı suyunu satan, 6 ayda bir zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine artık isyan etmektedir."

"BU İLK DEĞİL BU GİDİŞLE SON DA OLMAYACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarısızlık İzmir'de bir ilk değildir, bu gidişle son da olmayacaktır. Aynı filmi 2015 yılında da yine basit bir arızaya müdahale edilemediğinden ötürü Bornova ve Bayraklı'da da günlerce gördük. Umarız o günlerde yaşanan kirli su dağıtımı, boyalı su skandalına yine şahit olmayız. Umarız basit bir arızada İzmirliyi zor durumda bırakan ve yetersiz kalan İZSU, daha büyük bir problem yaşandığında çaresiz kalıp İzmirli'yi susuzluğa mahkum etmez. Umarız Sayın Kocaoğlu İzmirli'nin derdi ile dertlenir de bu sorunu daha hızlı bir şekilde çözmek üzere daha fazla ekipman ve görevli ile sorunu çözümler"