100 bin kişilik olağanüstü kongre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olacağı AK Parti'nin 3'üncü olağanüstü kongresinin detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın birlikte partilileri selamlaması için platform kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım eşleriyle birlikte bu platform üzerinden salonu birlikte selamlayacak. 3'üncü olağanüstü kongrenin yapılacağı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu, yeni atılım dönemine ilişkin mesajların yer aldığı pankartlarla süslenecek. Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sinevizyon, AK Parti'nin siyasi serüveni ve Erdoğan ile Yıldırım'ın yol arkadaşlığını anlatan sinevizyon gösterileri yer alacak.Kongreyİ, 500'ün üzerinde yerli ve yabancı basın mensubu takip edecek. Kongre salonuna giremeyenler için dışarıda dev ekranlar kurulacak. Türkiye genelinde bin 500 otobüs kaldırılırken yaklaşık 100 bin kişinin kongreye gelmesi bekleniyor. Konuklara yiyecek, içecek ikramları yapılacak.Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen Dombra şarkısıyla girmesi bekleniyor. Kongreye parti kurucuları, eski ve yeni milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda kişi davet edildi. HDP hariç siyasi partilere davetiye gönderildi. Kongrede, partinin karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliklerine de seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yeni döneme ilişkin kucaklayıcı, toplumun her kesimini ilgilendiren siyasi ve ekonomik mesajlar vereceği ifade ediliyor. AK Parti'nin yeni sistemin uygulanacağı 2019 yılına kadarki iki yıllık geçiş döneminde ise özellikle ekonomi alanında, toplumun her kesiminin refahını artıracak adımlar atılmasına ilişkin bir eylem planını hayata geçirmesi bekleniyor.