AP'den Macaristan'a inceleme çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB Konseyini temel hakları ihlal etmekle suçlanan üye devletlere resmi bir uyarıda bulunulmasını öngören AB Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesini Macaristan için işletmeye çağıran bir karar tasarısı oylandı. 221 hayır ve 64 çekimser oya karşın 393 lehte oyla kabul edilen kararda, Macaristan'daki durumun "AB değerlerinin ciddi derecede ihlal edilmesine yönelik açık bir tehdit olduğu" belirtildi.

Parlamentonun kararında ayrıca, Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar hükümetine, sığınmacılar ve sivil toplum örgütlerine ilişkin kuralları sıkılaştıran son düzenlemelerle ABD'li milyarder George Soros'un üniversitesinin gelecek yıl kapanmasına yol açabilecek yasanın iptali çağrısı da yapıldı.

Karar metninde, "Macaristan, AB'nin, kendi kuruluş değerlerinin bir üye devlet tarafından tehdit ve ihlaline tepki verme kapasitesi ve istekliliğini kanıtlaması için bir testtir." denildi.

AP, bu adımıyla Macaristan aleyhinde, "nükleer seçenek" olarak nitelendirilen 7. maddesinin işletilmesini teklif eden ilk AB kurumu oldu.

Türkiye'ye açık destek veriyor

Öte yandan Macaristan hükümeti mevcut durumda Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek vererek AB'yi sert bir dille eleştiriyordu. Macar Başbakan ve Bakanların Türkiye lehine açıklamalarının da AB makamlarında ciddi rahatsızlık uyandırdığı biliniyor.

Macaristan hükümeti Soros'u ülkenin içişlerine karışmakla suçluyor. Daha önce bazı akademisyen ve uzmanlar da Soros'u Avrupa'nın FETÖ'sü olarak adlandırmıştı.