'ne operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 18.5.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 10:59
Türkiye Barolar Birliği'ne FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında "" kullandığı tespit edilen 22'si , üçü personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, "" kullandığı belirlenen 22'si ve 3'ü çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları gözaltına alma işleminin ise sürdüğü öğrenildi.

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Türkiye Barolar Birliği'ne FETÖ operasyonu
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