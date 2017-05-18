Bakan Soylu’dan flaş operasyon açıklaması: Bu kış Bin 100…

Altınova Belediyesi'nin yapımı tamamlanan yeni hizmet binası bugün Yalova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hizmete sokuldu. Burada yapılan törende konuşan Bakan Soylu, "Büyük bir gurur ve onurla söylüyorum. 1699'dan itibaren bizi, Karlofça Antlaşmasından itibaren, gerilemeye mahkum ettiler. Bugün öyle bir noktadayız ki, öyle güzel bir noktadayız ki, o kadar moralli bir noktadayız ki onlar ne düşünürse düşünsünler. Son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz. Son 300 yılın en güçlü noktasındayız" dedi.

Türkiye'nin yol gösteren bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, "biz bunları başkasının hakkını yiyerek yapmadık. Biz bunları başkasına zulüm ortaya koyarak yapmadık. Biz bunları korkutarak ve ürküterek yapmadık. Bir iftihar tablomuz da budur. Biz bunları oyla yaptık, sandıkla, demokrasiyle ve kardeşlikle beraber yaptık" diye konuştu.

Türkiye'nin son 4-5 yıldan bu yana başlattığı büyük yolculuğun çeşitli vesilelerle duraksatılmaya çalışıldığını, buna herkesin şahit olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Ne günlerden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede terörle mücadele etmek için insansız hava uçaklarını İsrail'den Heron aldığımız günleri hatırlıyoruz. Terörün en mücadeleli zamanı içerisinde bozuldu, geri gönderdik, 'tamir edin geri getirin' diye. Bize vermedikleri günleri biliyoruz. Ama bugün eski Türkiye değil. Bugün Allah'a şükürler olsun bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz, bizim gençlerimiz kendi insansız hava uçaklarını üretiyor. Kimseye de ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi bu insansız hava uçaklarıyla neler yapıyoruz; Daha bu sabah 04.30'da bir mağaraya saklanmış 6 tane daha teröristi etkisiz hale getirdik. Daha bu sabah. Bir gün önce Muradiye'de İlçe Başkan Yardımcımız gecenin 02.00'sinde evine giderken teröristler yolunu kesmiş onun amcasının oğlunu orada şehit etmişler. Biz duvara yazdık. 'Bu iş karşılıksız kalmayacak' diye. Bu gece o evladımızı şehit edenlerin kanı da yerde kalmadı. 3'üne gerekli cezayı güvenlik kuvvelerimiz verdi. Türkiye'yi eski Türkiye ile karıştıranlara hem büyüyerek, hem ekonomimizi zenginleştirerek hem de geleceğe doğru güvenli adımlar atarak cevaplarımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yaklaşık 30 gündür nerede, Şırnak'ta. Geçen hafta oradaydım. Kato Dağı'nda, İncebel'de korucularımız, polis özel harekatımız, jandarma özel harekatımız, askerlerimiz hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyorlar. 53 mağaraya girilmiş şu ana kadar. Sadece bir çerçevede söylüyorum. Bakın buralardan neler temin ettik; yaklaşık 533 tane kalaşnikof, yani orayı bir lojistik merkezi haline getirmişler ve bir mağara düşünün uzun zamandır girilmeyen bir yer. 300 metre. Altında 10 metre ip merdivenle bir mağara daha o da 300 metre. Altında yine ip merdivenle 200 metre daha bir mağara. Ve altında kendilerine ait kışın istedikleri gibi kalabilecekleri bir yer oluşturdular. Şunu söylemek istiyorum, sadece bu kış bin 100'ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. 'Dağlar bizimdir' diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu güzel milletindir. Hiç kimseye buralarda, bizim dışımızda hareket kabiliyeti ortaya koymayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Güçlü bir milletimiz, devletimiz ve güzel bir ülkemiz var. Bunu hiç kimseye zayıflatma kabiliyeti ortaya koydurtmayız. 150 bin silah mühimmatı, 3,5 ton patlayıcı madde ve yaklaşık 276 el bombası. 5 ton undan tonlarca erzaka kadar. Depolamalarını yapıyorlar, oradan Türkiye'nin her tarafına bir şekilde, Güneydoğu'ya göndermeye çalışıyorlar. Şaşkınlık içerisindeler. Telsiz konuşmalarından bunu net bir şekilde görüyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yalova gezisinde valiliği de ziyaret etti.