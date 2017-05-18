'da çatışma: 1 öldürüldü, 1 astsubay yaralı

Giriş Tarihi: 18.5.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 09:41
Erzurum'da çatışma: 1 terörist öldürüldü, 1 astsubay yaralı

'un Şenkaya ilçesi kırsalında lerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, 1 astsubay yaralandı.

'da PKK'lı lerle operasyona çıkan askerler arasında çatışma çıktı. Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama- tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı.

Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hatanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı. Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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Erzurum'da çatışma: 1 terörist öldürüldü, 1 astsubay yaralı
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