Eskişehir'de FETÖ/PDY davasına devam edildi

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Bekir Peker, Ahmet Muhittin Dayıoğlu, Tümay Yorulmaz, Ahmet Kocadağ, Seyfeddin Bağışlar, Emrah İlhan Yapıcı, Selami Demir, Bünyamin Polat, Ali Osman Çekiç ve Harun Demir ile tutuksuz sanıklar Fatih Açan, Kamuran Enç ve Emre Bostan hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Sinan Akçam ise Tokat T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan bazı sanıklarla ilgili kapsamlı bilgilerin geldiğini bildirdi.

Sanıklardan Selami Demir, Tümay Yorulmaz, Seyfeddin Bağışlar, Bünyamin Polat, Ahmet Kocadağ, Emrah İlhan Yapıcı, Ali Osman Çekiç, Bekir Peker ve Ahmet Muhittin Dayıoğlu, mahkeme başkanının "ByLock" kullanıcı adı, şifresi ve mesaj içeriklerini açıklamasına rağmen bu programı kullanmadığını öne sürdü.

Sanıklardan Kamuran Enç ise "ByLock"u kullandığını itiraf etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaa veren cumhuriyet savcısı Hakan Ali Erkan, sanıklardan Emre Bostan ve Fatih Açan hakkında beraat kararı verilmesini, diğer sanıkların ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.