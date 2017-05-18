FETÖ yazıyor, Doğan satıyor

Doğan Holding'in kültür mağazacılığı olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren firması D&R'ın tüm şubelerinde FETÖ'nün propaganda kitabı olan "Darbe Oyunu"nun satışı yapılıyor. FETÖ'cü yazar Veysel Ayhan tarafından kaleme alınan, Alkım Yayınevi'nden çıkan kitap D&R'ın "Araştırma-Tarih" raflarında bulunuyor. 400 sayfa olan kitap baştan sona FETÖ propagandası içeriyor. Doğan Grubu'nun halka ulaştırdığı kitap, D&R'ın internet sitesi üzerinden de satılıyor. Medya organları, sözde eğitim kurumları ve sermaye şirketlerinin kapanmasıyla insan kaynakları kuruyan ve militan kazanamayan Fetullahçı ihanet şebekesi, D&R'da satışı yapılan kitap dolayısıyla zehirli fikirlerini topluma empoze ediyor.





GÜLEN'İN TERÖR MERKEZİ 'MİNİ AKADEMİ'YMİŞ!

D&R'ın okurlarla buluşturduğu "Darbe Oyunu" kitabının içeriğindeki ifadeler dudak uçuklatıyor. Doğan Holding'in sattığı kitabın "Mini Akademi - Gülen Ve Ders Halkası" başlıklı bölümünde terörist elebaşı Gülen, bir eğitim neferi gibi lanse edilerek, "Fethullah Gülen Hocaefendi yaklaşık 50 yıldır bulunduğu mekanlarda öğrencilerine ders veriyor. Mini akademi hüviyetindeki bu ders halkasına girebilmek için ilahiyat fakültesini çok iyi derecede bitirmek gerekiyor. 1978'lerde başlayan ve ilmi seviyesi çok yüksek olan bu akademi, halen ABD'deki Altın Nesil Vakfı'nda devam ediyor" deniliyor.

FETÖ'YE "İSLAM ALİMİ" DENİLEN KİTAP

Gülen'in hayatı ve sözde eğitim mücadelesi anlatılan bölümün ardından FETÖ'cü tutuklu yazar Ali Bulaç'ın "Hocaefendinin Hak ve Hukukunu Savunmak" başlıklı yazısı yer alıyor. Yazıda Gülen için, "Üniversite mezunu değildir, akademik kariyeri yoktur ama onu 'İslam alimi' yapan geleneksel usulde yetişmiş olmasıdır" deniliyor.

TERÖRİSTLERE ÖVGÜLER

Fetullahçı ihanet şebekesinin "Hizmet Hareketi" ve "Cemaat" olarak nitelendirildiği kitapta, 17-25 Aralık kirli operasyonlarını gerçekleştiren FETÖ militanları için de aklama çabası bulunuyor. D&R'da satılan FETÖ kitabında "Suçüstü Yapılanların Tek Sığınağı – Paralel Söylemi" başlıklı bölümünde polis kılıklı teröristler için şu ifadeler kullanılıyor: "Eğer 17-25 Aralık operasyonunu yapan polisler hırsız, arsız, helale harama dikkat etmeyen devlet memurları olsaydı bugün milyonlar içinde yüzerlerdi. Ama onlar operasyonları yaparken ceplerinde 15 TL, 20 TL bulunuyordu."

KİTABIN YAZARI KARANLIK

"Darbe Oyunu" kitabının yazarı olan Veysel Ayhan, örgütün en karanlık yazarlarından biri. FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman'da Genel Yayın Editörlüğü ve yazarlık yapan Veysel Ayhan'ın hiçbir fotoğrafı bulunmuyor. Kamuoyunun önüne çıkmayan Ayhan, yazılarında ve sosyal medyadaki mesajlarında FETÖ'yü eleştiren herkese hakaret etmesiyle biliniyor. Zaman'da yıllar boyunca gölge genel yayın yönetmeni gibi çalıştığı belirtilen Veysel Ayhan'ın, Ekrem Dumanlı'ya da direktifler veren üst düzey bir FETÖ'cü olduğu ifade ediliyor. Veysel Ayhan, Zaman'a kayyım atandığı süreçte yazılarına son vererek sırra kadem bastı. Ancak FETÖ propagandası yaptığı kitabının Doğan Holding'e bağlı D&R'da satışı devam ediyor. (Yeniakit)