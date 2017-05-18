FETÖ’nün siber çetesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ
'nün finans yapılanmasına yönelik Kaynak Holding
bünyesinde bulunan İsim Tescil İnternet Teknolojileri isimli şirketle ilgili fezleke hazırladı. Başsavcı Fehmi Tosun tarafından onaylanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı'na gönderildi. 32 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 1 numaralı şüpheli Bulgaristan tarafından iade edilen İsim Tescil firmasının sahibi olan FETÖ imamı Abdullah Büyük oldu. Büyük'ün 'Ferhat Tunalı' kod ismini kullandığı belirlenirken, firmanın Türkiye'de ilk 5'e girdiği belirlendi. Fezlekede, şirketin isminin Ferhat Bilgisayar Sistemleri (FBS) olarak da geçtiği ancak orijinal isminin Fetullah Bilgisayar Sistemleri olduğu tespitinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLDU
Fezlekeye göre, 2006-2007 yıllarında mütevazı çapta olan şirket, 2010'dan sonra dikkat çekici bir hızla büyüdü ve Türkiye'nin en büyük alan adı firması durumuna geldi. Kayıt ettirdiği alan adı sayısı yaklaşık 600.000'i buldu.
MAHREM BİLGİLER FETÖ ARŞİVİNE
Firma 600 bin web sitesinin sahibi ve yöneticilerine ait kimlik, banka hesap bilgileri gibi özel bilgileri örgütün talimatları ve menfaatleri doğrultusunda kullanıldı. Tüm bilgiler ABD ve KKTC'deki paravan şirketler aracılığıyla Pensilvanya
'daki bilgi havuzuna aktarıldı.
FUAT AVNİ'YE BİLGİLER BÖYLE AKTI
Fezlekede şirketin emniyete depolama hizmeti verdiğinde, emniyet içerisinde yapılacak operasyonların tümünden de haberdar olduğu, bu bilgilerin Fuat Avni
olarak bilinen kişi ya da birime ulaştırıldığı değerlendirilmesi yapıldı.
PARA AKLAMA NOKTASI
Fezlekede, şirket sunucularının yurt dışında olduğu, bu nedenle firmanın örgütün para aklama noktası haline getirildiği, "himmetlerin" de bu yolla sağlandığı belirtildi. Salı ve çarşamba günleri toplanan mütevelli heyetinin örgüte finansal kaynak sağlamak için himmet toplantısı yaparken 1 Eylül 2015'te suçüstü yakalandığı vurgulandı. İsim tescil şirketinin Türkiye'de elde ettiği geliri KKTC ve ABD'deki paravan şirketlere gönderdiği ve bu paraların örgüte aktarıldığı MASAK tarafından belirlendi.
KKTC ÜZERİNDEN PENSİLVANYA'YA
Soruşturma kapsamında firma çalışanı Ertuğrul kod isimli gizli tanığın da ifadesi alındı. Ertuğrul ifadesinde, Abdullah Büyük'ün 'Ferhat Tunalı' ve bazen 'Zeki Yıldız', 'kod ismini kullandığını, şirketin yıllık cirosunun 15-20 milyon TL arasında değiştiğini söyledi. Şirketin KKTC üzerinden devleti her yıl ortalama 4 Milyon TL zarara soktuğunu söyleyen gizli tanık, "Bu miktar muhtemelen K.K.T.C yurtdışı ayağı üzerinden örgütün üst aklı olan Fetullah Gülen'e ya da onun finansını yürüten kişilere aktarılmaktadır" dedi. Kaynak Holding'e yönelik 2015'te başlayan soruşturma kapsamında, söz konusu şirkete de o tarihte kayyum atanmıştı.