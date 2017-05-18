Gezi’nin arkasında FETÖ vardı itirafı

İzmir'deki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent S., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. Gezi provokasyonunda FETÖ'nün parmağı olduğunu anlattı. İzmir'deki Askeri Casusluk iddianamesinde ifadeleri yer verilen Bülent S. şunları anlattı:

TSK PERSONELİNİ FİŞLEDİM

"Örgütle ilk temasım 1995 yılında Kara Harp Okulu 3. sınıfta okurken başladım. İlerleyen dönemde 'Ali kod' adını aldım. Örgütün kapalı bir kutu olan TSK içinde görev yapan personel hakkında bilgilere sahip olduklarını, askeri personel hakkında çalışma ve fişleme yaptıklarını anladım. Zamanla abilerden biri yanında bulunan bilgisayardaki excel listesinden isimler gösterdi, bazı isimler hakkında ise bilgi toplamamı talep etti. Ben de bu bilgileri topladım."

HÜKÜMETİN DEVRİLMESİ GEREKİYOR

Gezi darbe kalkışmasının FETÖ'nün parmağı olduğunu itiraf eden Bülent S., "2013 Ağustos -2014 Haziran döneminde sorumlu abimin kod ismi Esat'tı. Hükümet aleyhine propaganda cemaatin haklı olduğunu, bu hükümetin devrilmesi gerektiğini, Gezi olayları süreciyle başlayan kaos ortamının devam edeceğini, meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek verildiğini, eninde sonunda bu amaca ulaşacaklarını ve istekleri doğrultusunda hakimiyetlerinin yoğun olduğu bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacaklarını beyan etmişti" dedi. Böylece ilk kez bir FETÖ sanığı, Gezi'nin arkasında FETÖ'nün olduğunu itiraf etti.

İL ABİSİ BİLGİLERİ ELEBAŞI GÜLEN'E GÖNDERMİŞ

Erzurum'da FETÖ'nün 'mahrem polis yapılanması il abisi' olduğu, topladığı himmet ve personel hakkındaki bilgileri depolatıp örgütün yurtdışındaki sorumlularına gönderdiği ve ByLock kullandığı öne sürülen eski Milli Eğitim maarif müfettişi tutuklu sanık Yasin Şengül'ün yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Şenğül, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Şengül'ün öğretmenlerden topladığı himmetleri ve personel bilgilerini, örgütün Bilgi Belge Mesulü Müdür Yardımcısına depolattırdığı bildirildi. Şengül'ün depolanan bu bilgileri terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve üstlerine aktardığı ifade edildi.(Akşam)