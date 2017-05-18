İstanbul’daki fuhuş çetesine operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Moldova, Ukrayna, Romanya, Kırgızistan, Fas ve Rusya gibi ülkelerden yabancı uyruklu kadınları sosyal medya üzerinden iş bulma garantisiyle kandırıp Türkiye'ye getirterek fuhuşa zorlayan örgüte yönelik operasyon düzenledi.

ÖRGÜT YAKALANDI

İstanbul Silivri'de son aylarda artan fuhuş olaylarını yakın takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınları iş bulma, evlenme, ücretsiz tatil imkânlarıyla kandıran ve Türkiye'ye gelmelerini sağlayan organize suç örgütünü yakaladı.

OTELİN RESTORANINDA 9 KADIN

Titiz çalışmalar neticesinde insan ticareti suçlarını örgütlü olarak gerçekleştirdiği tespit edilen organize suç örgütü lideri E.U. isimli şahsın otelinde arama yapıldı. Aramada, otelin restoran bölümünde konsomatris olarak çalıştırılan 9 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.

KADINLARA AİT NOT

Örgüt lideri E.U. ile örgüt üyeleri S.B., Y.D. ve E.E.'nin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, 1 adet kuru sıkı tabanca, suçla ilgili notların alındığı 2 adet ajanda, çok sayıda dekont ve fuhuşa sevk edilen kadınlara ait hesapların tutulduğu not kağıdı ele geçirildi.

VIP HİZMET

Kadınlar ifadelerinde, örgüt mensuplarının kendilerini otellerde pazarlamanın yanı sıra turistik otel ve villalardaki özel müşterilere lüks araçlarla VIP servis yaptıkları, karşı çıkanları tehdit ve şiddet yoluyla yıldırarak fuhuşa zorlandıklarını itiraf etti.

TURİST GİBİ GÖSTERİLDİ

Ele geçirilen ajandalardan şüphelilerin yaklaşık 150 yabancı uyruklu kadının uçak biletlerini kendilerinin aldığı, havalimanında sorun yaşamamaları ve kendilerini turist gibi tanıtmaları için on binlerce dolar ve euro gönderdikleri belirlendi.

4 TUTUKLAMA

Kadınlar haklarında yasal işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 4 şüpheli işlemleri ardından gönderildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.