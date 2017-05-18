Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 18.5.2017 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 12:43

TSK tarafından Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
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