“Tescilli FETÖ’cü”ye skandal tahliye kararı

Samsun'dadarbe girişiminin hemen ardından tutuklanan, FETÖ şüphelisi öğretmen Yavuz Düz, hakkında çok sayıda delil bulunmasına karşın tahliye edildi. Düz'ün, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılandığı Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesi, skandal bir karar olarak değerlendirildi.FETÖ şüphelisi Düz, Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınmıştı. Gülen'in kurduğu Uluslararası Yöneticiler Derneği'nin (YÖNETDER) imamı olduğu belirlenen Düz'ün, derneğe sadece FETÖ üyesi ya da yandaşı bürokratları üye yaptığı, ABD'ye giriş çıkış yaptığı, ABD'deki birçok FETÖ kuruluşuna yüklü miktarlarda para gönderdiği, ByLock kullandığı belirlendi.15 Temmuz darbe girişiminden haberi olduğu belirtilen Düz'ün, tahliye olduktan sonra da, "2-3 sene sonra yeniden başınıza geleceğiz" diyerek tehditler savurduğu öğrenildi.