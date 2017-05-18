Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na terör saldırısı planı!

Yerel basının Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesine (AIVD) dayandığı habere göre, 31 yaşındaki Jaouad A. gözaltı öncesi bir süre polis tarafından takip edildi ve yaptığı konuşmalar dinlendi.

Bu takip sırasıda DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen terör sanığının, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle ekim ayında Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğu tespit edildi.

Hollanda basını, konuşmanın telefon dinlemesinden ziyade ortam dinlemesiyle kaydedilmiş olabileceğini yazdı.

Evinde terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında nasıl bomba yapıldığını gösteren bir kılavuz bulunduğu açıklanan Jaouad A. mahkemeye çıktı.

Jaouad A'nın avukatı, saldırıya ilişkin konuşmaların tam olarak anlaşılmadığını, içeriğin de net olmadığını ileri sürdü. Sanık ile ilgili kararın 3 ay sonra verilmesi bekleniyor.