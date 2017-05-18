Zırhlı araçlar "tepeden" bakacak

Sabit tesislerin, sınır ve sahil hatlarındaki kritik bölgelerin, arazideki mobil birliklerin ve üs bölgelerinin uzun süreli olarak İHA'lar ile gözetlenmesi, güvenliklerinin sağlanması için ASELSAN, Nurol Makina, BİTES, Altınay ve Lapis tarafından Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi ve bu sistem Nurol Makina'nın zırhlı taktik aracına entegre edildi.

Tepegöz adı verilen sistem, 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Nurol Makina'nın yeni ürünü Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı ile birlikte görücüye çıktı. Fuarda, ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sistemi geliştiren şirketler arasında Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi İş Birliği Anlaşması imzalandı.

KAFA HAREKETLERİYLE KONTROL

Zırhlı araçlara entegre edilen sistemde, aracın üzerine 100 metreye kadar uzayabilen kabloyla bağlanan İHA, aldığı görüntüleri anlık olarak araçtaki artırılmış gerçeklik gözlüğüne aktarıyor. İHA'da takılı olan 360 derece dönebilen kamera, gözlüğü takan kişinin kafa hareketiyle kontrol ediliyor.

Sistem, zırhlı araç personelinin operasyon sırasında oluşabilecek tehditleri önceden fark etmesine imkan veriyor. Bu sistemden, karada ve denizde arama kurtarma çalışmaları, sınır, liman güvenliği, kalabalık olayların emniyeti, petrol ve gaz boru hatlarının güvenliği gibi durumlarda da yararlanılabiliyor. Geniş bir çalışma alanı sağlayan sistem, hızlı ve etkin sonuç alınmasına olanak sağlıyor.

Kablolu olması ve gözlük entegrasyonu sistemin güvenli ve sınırsız kullanımına imkan tanıyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegrasyon sayesinde zırhlı araç personeli hava aracını kullanmakla uğraşmak yerine direkt olarak görüntüleri izleyip inceleyebiliyor.

Sistem her türlü sabit veya hareketli araçta kullanılabiliyor. Kablonun kopması halinde cihazda bulunan acil durum bataryası sayesinde otomatik olarak güvenli iniş yapılabiliyor.

Tepegöz, gece görüş, kızıl ötesi ve termal kamera sistemi ile çok çeşitli koşullarda kullanılabiliyor. Benzer teknolojiler başka ülkeler tarafından da geliştirilirken, sistemin artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegre edilerek kafa hareketiyle kontrolünün geliştirilmesi önemli bir artı unsur oluşturuyor.

TÜM KARA ARAÇLARINA İLAVE KABİLİYET

ASELSAN İnsansız Sistemler'den Havacılık Mühendisi Levent Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sisteminin temel görevinin 360 derece ve 24 saat esasına göre sınır ve ileri üs bölgelerinin korunması ile gözetlenmesi olduğunu söyledi.

Böylece mobil bir gözetleme sisteminin uzun süre görev yapabilir hale getirildiğine dikkati çeken Güner, geliştirilen prototipin de fuarda sergilendiğini ifade etti.

Güner, sistemin uzun süre boyunca gözetleme yapabilmeyi sağlamak amacıyla kablolu olarak tasarlandığına dikkati çekerek, böylelikle data ve video link bilgilerinin kablo yoluyla aktarıldığını, ihtiyaç duyulan gücün araçtan alındığını, sistem karıştırıcılara karşı daha dirençli görev yapılabildiğini belirtti. Güner, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa yapılan bir konsept gösterim. Normalde kara araçlarında daha kısa mesafede gözetleme yapılmaya çalışılıyor. Bu sistem ile tüm kara araçlarına ilave bir kabiliyet sağlanacak ve uzun süreli gözetleme yapılabilecek. Firmalara arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının amacı da proje kapsamındaki çeşitli alt sistemlerin bu şirketler tarafından geliştirilmesi, bütünleşik bir sistem çözümü ortaya çıkartılması ve en kısa sürede de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması."

YENİ PERSONEL TAŞIYICI

Nurol Makina Tasarım Mühendisi Umur Dumanay ise sistemin birlikte sergilendiği Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı hakkında bilgi verdi.

Şirkete ait bir şasi kullanılarak tasarlanan aracın 14 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Dumanay, aynı zamanda bu şasi ile ihtiyaca göre ambulans gibi farklı versiyonların da üretilebileceğini söyledi.

Dumanay, aracın üzerindeki zırh sayesinde yüksek bir koruma kabiliyetine sahip olduğunu, gerekirse silahlandırılabileceğine de işarete ederek, "Asıl amacı zırhlı personel taşımak olan Ejder Kunter, diğer zırhlı araçlardan daha büyük. Şehir içerisinde ve arazide kullanım kabiliyeti var. Bir talep gelmesi durumunda ihtiyaçlara göre şekillendirilip rahatlıkla devamı gelebilecek bir araç." diye konuştu.