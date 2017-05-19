ABD’li komutanlar 4 milyon liralık PKK'lı ile yan yana

Kobani'de YPG'lilerle buluşan ABD'li temsilci Brett McGurk
'la aynı masada fotoğrafları olan 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in, şimdi de Karaçok Dağı'na düzenlenen hava harekâtından sonra ABD'li üst düzey askeri yetkililerle bombalanan bölgelerde inceleme yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve 5 yıldır Suriye'de PYD'nin başında bulunan Şahin Cilo, daha önce de şehirlerde bombalı saldırı gerçekleştiren TAK'ın başındaydı. 28 yıldan beri PKK
'nın dağ kadrosunda bulunan Ferhat Abdi Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkâri kırsalında sözde Cilo Eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır karakollarında 63 askerin şehit olduğu hain saldırıların bir numaralı faili olan ve PKK içindeki en tehlikeli adam olarak tanımlanan Şahin, şehirlerde sivilleri hedef alan bombalı saldırıları gerçekleştiren TAK'ın başındaydı. Azılı teröristin talimat verdiği saldırılardan bazıları şunlar:
16 Temmuz 2005
: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2'si turist 6 kişinin ölümü.
29 Ağustos 2006
: Antalya
'da uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 4 kişinin ölümü, 13'ü yabancı turist 87 kişinin yaralanması.
27 Temmuz 2008
: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.
20 Eylül 2011:
Ankara Kumrular'da 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bomba yüklü aracın patlatılması.
20 Ağustos 2012
: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin ölümü, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması.