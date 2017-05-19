Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Juncker ve Tusk ile görüşecek

AFP'nin haberine göre Erdoğan, Juncker ve Tusk ile Brüksel'de biraraya gelecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 10 Mayıs'ta AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Muhtemelen NATO Zirvesi bağlamında Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker ve Sayın (AB Konseyi Başkanı Donald) Tusk arasında bir görüşme düşünülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde arkasından bir zirve planlaması içerisine girmeyi değerlendiriyoruz."