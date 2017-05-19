FETÖ’nün Arnavutluk’ta son çırpınışları

Arnavutluk
'ta 1990'lı yılların başından
itibaren kök salan FETÖ
, 15 Temmuz sonrası
çöküş sürecine girdi. Kanlı
darbe girişiminin tüm dünya
ülkelerinde olduğu gibi Arnavut
halkına da anlatılması ve Türkiye'nin
diplomatik girişimleri, örgütün finans kaynaklarını
tek tek kurutuyor.
Örgütün kontrolündeki Arnavutluk İslam
Birliği'ne bağlı 5 medreseye yeterli öğrenci başvurusu
sağlanamayınca, cuma hutbelerinde ve vaazlarda
medreselere kayıt için telkinde bulunuluyor.
Bunun yanı sıra, okullarda yıllar önce eğitim alıp
belli başarılar elde etmiş öğrencilerin reklamı da
gazetelerde "yeni başarı" gibi gösterilerek veliler
etkilenmeye çalışılıyor.
Veliler ise gerçek yüzü deşifre olan FETÖ'nün bu
çağrısını yanıtsız bırakıyor. FETÖ irtibatlı okulların
diplomalarının Türkiye tarafından tanınmamasının da
veli kanaatleri üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.