’nün ’ta son çırpınışları

Giriş Tarihi: 19.5.2017
FETÖ’nün Arnavutluk’ta son çırpınışları
'ta 1990'lı yılların başından itibaren kök salan , 15 Temmuz sonrası çöküş sürecine girdi. Kanlı darbe girişiminin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Arnavut halkına da anlatılması ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, örgütün finans kaynaklarını tek tek kurutuyor. Örgütün kontrolündeki Arnavutluk İslam Birliği'ne bağlı 5 medreseye yeterli öğrenci başvurusu sağlanamayınca, cuma hutbelerinde ve vaazlarda medreselere kayıt için telkinde bulunuluyor. Bunun yanı sıra, okullarda yıllar önce eğitim alıp belli başarılar elde etmiş öğrencilerin reklamı da gazetelerde "yeni başarı" gibi gösterilerek veliler etkilenmeye çalışılıyor. Veliler ise gerçek yüzü deşifre olan FETÖ'nün bu çağrısını yanıtsız bırakıyor. FETÖ irtibatlı okulların diplomalarının Türkiye tarafından tanınmamasının da veli kanaatleri üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.
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FETÖ’nün Arnavutluk’ta son çırpınışları
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